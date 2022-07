Vangelo di oggi 24 Luglio 2022: Lc 11,1-13 | Video commento (Di domenica 24 luglio 2022) Ascoltiamo il Vangelo di domenica 24 Luglio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”. “La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. Possiamo essere certi che Dio risponderà. L’unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà. Ce L'articolo Vangelo di oggi 24 Luglio 2022: Lc 11,1-13 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 24 luglio 2022) Ascoltiamo ildi domenica 24, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”. “La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. Possiamo essere certi che Dio risponderà. L’unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà. Ce L'articolodi24: Lc 11,1-13proviene da La Luce di Maria.

