Una Vita | anticipazioni dal 25 al 30 luglio | Felipe sospetta di Dori

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 24 luglio 2022) Unatorna da lunedì 25 a sabato 302022 alle 14.10 su Canale 5 con nuove avvincenti puntate. Genoveva si mette alla ricerca di Rodrigo, mentreincomincia are di. Lunedì 25Valeria caccia via David, accusandolo di averla manipolata. Nel mentre Lolita e Ramon litigano a causa del comportamento dell'uomo nei confronti del nipote. Pascal offre a Liberto la somma necessaria per saldare i debiti della tenuta di Rosina e Hortensia. Servante vuole aprire un'attività di vendita di arance. Martedì 26Dopo che Marcelo promette fedeltà a Genoveva, quest'ultima trova delle lettere che possono essere utili per scoprire il nascondiglio di Rodrigo. L'avvocato continua il suo percorso di riabilitazione ed è sempre più vicino alla ...