Tour de France femminile 2022 | dominio in volata per Lorena Wiebes nella prima tappa | quarta Rachele Barbieri

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) Era la favoritissima e ha vinto dominando. Apertura in grande stile per ildefemmessul percorso cittadino di Parigi, quello che tra poco vedrà la passerella degli uomini.doveva essere,è stata e a vincere la neerlandese, al successo numero sedici in stagione. Per l’atleta DSM anche la soddisfazione di vestire la Maglia Gialla.parte di gara molto incerta, come previsto. Sono stati tantissimi gli attacchi, ma il gruppo è rimasto spesso e volentieri compatto perché hanno fatto gola alle atlete i due traguardi volanti a punti ed il primo GPM della Grande Boucle, quello di Charles de Gaulle – Étoile che ha visto imporsi Femke Markus (Parkhotel ...