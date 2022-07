Toronto | esordio super di Bernardeschi e Insigne in MLS – VIDEO

(Di domenica 24 luglio 2022)chein MLS con la maglia del: gol e assist per l’ex Juve, magie per l’ex capitano del Napoli Non poteva partire meglio la nuova avventura canadese dicon la maglia del. L’in MLS è di quelli da sogno, soprattutto per l’ex Juve. On ? all night long ?#TORvCLT #TFCLive pic.twitter.com/Re80zHScVL—FC (@FC) July 24, 2022 Prima l’assist per Bradley e poi il gol da 25 metri. Magie e colpi di tacco anche per Lorenzoautore di un assist nella sua prima partita con la nuova squadra. In campo anche Criscito, per una prima volta tutti insieme dal 1? minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

