Siena | rubano e distruggono la carrozzina di una 34enne Lo sfogo sui social | «Mi avete spezzato le gambe | ma i disabili siete voi»

(Di domenica 24 luglio 2022) Hanno rubato laelettrica di una donna, con la scusa di volerci «fare un giro». E dopo l’hanno sfasciata. La vittima è Clemy Spinelli,studentessa di archeologia a, che aveva lasciato il mezzo in custodia a una vicina, riporta Tgcom24 mentre lei tornava al paese natìo: Belvedere Marittimo, nel Cosentino. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 luglio. «Non è la prima volta che accade» ha denunciato su Facebook la donna, nota per il suo impegno civile. «Hanno opportunamente smontato la mia, volevano solo fare un giro, ci pensate? Un giro» si è sfogata Spinelli, che ha definito quella dell’evento «la notte più brutta della mia vita». «Sono stata informata dalla Questura che laè in condizioni disumane» – ha continuato – «questo significa che mi ...

repubblica : Siena, rubano e distruggono la carrozzina a ragazza disabile: 'Mi avete spezzato le gambe ma non annichilito la mia… - VeraEsincera : RT @neXtquotidiano: Siena, le rubano la carrozzina “per fare un giro” e gliela distruggono: “Mi avete spezzato le gambe” - neXtquotidiano : Siena, le rubano la carrozzina “per fare un giro” e gliela distruggono: “Mi avete spezzato le gambe” - Sandro_Russo74 : Ve possino cecavve anfami ??. Siena, rubano carrozzina a una disabile “per farci un giro”, la distruggono e l’abband… - Artlandis : Schifo (anti)sociale. Siena, rubano e distruggono la carrozzina a ragazza disabile: 'Mi avete spezzato le gambe ma… -

Sulla sua pagina Facebook, la ragazza ha scritto di essere stata "informata dalla questura di, la carrozzina è in condizioni disumane. Questo significa che mi avete spezzato le gambe, ma non ...È il commento dell'assessora al sociale del comune di, Francesca Appolloni, al grave episodio che ha visto la giovane Clemy Spinelli vittima di un gruppo di bulli. "Clemy è una ragazza ...Clemy Spinelli, ragazza disabile di Siena, ha raccontato il furto della sua carrozzina da parte di ignoti che gliel'hanno poi fatta trovare distrutta ...La vittima dell'episodio è Clemy Spinelli, nota per il suo impegno civile: "Non mi avete annichilito, continuo a combattervi" ...