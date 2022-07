Se le unghie si spezzano in estate ecco la beauty routine perfetta per te (Di domenica 24 luglio 2022) Come tutte abbiamo avuto modo di notare nella nostra vita, le unghie in esatte si spezzano di più. Il problema si può prevenire! Il motivo per cui le unghie si spezzano di più in estate dipende dal maggiore contatto con l’acqua, soprattutto con quella salata del mare. Esattamente come la pelle, infatti, le unghie tendono ad assorbire moltissima L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 luglio 2022) Come tutte abbiamo avuto modo di notare nella nostra vita, lein esatte sidi più. Il problema si può prevenire! Il motivo per cui lesidi più indipende dal maggiore contatto con l’acqua, soprattutto con quella salata del mare. Esattamente come la pelle, infatti, letendono ad assorbire moltissima L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DartNose : @MadameA02 Piano che si spezzano le unghie - Ama5678_ : Sad story sulle mie unghie. Inizio a farle crescere, diventano così lunghe che sembrano finte, metto smalto/semiper… - wtunicorn : se faccio solo semi permanente alle unghie non mi si spezzano vero? - w2osky : madonna odio quando mi si spezzano le unghie pk poi non sono le mie naturali e mi da fastidio . - heyitsyleniaaa : io non potrò mai farmi le unghie dall’estetista vista la mia ansia letteralmente tra poco si spezzano -