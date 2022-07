Melissa Satta e Daniele Interrante: ecco perché si sono lasciati, colpa del famoso calciatore (Di domenica 24 luglio 2022) Daniele Interrante è stato uno dei primi tronisti nel programma di Maria De Filippi ed ha avuto una relazione molto chiacchierata con Melissa Satta, all'epoca velina. I due si sono lasciati in maniera un po' curiosa ma solo oggi salta fuori il vero motivo. ecco perché si sono lasciati. Daniele Interrante ha debuttato sul piccolo schermo partecipando al programma Mediaset condotto da Amanda Lear Il brutto anatroccolo. Successivamente diventa modello per alcune case di moda e tronista a Uomini e Donne. E' stato proprio grazie a Uomini e Donne che Daniele ha ottenuto una grande popolarità nel 2003 tanto che gli anni successivi ha partecipato a diverse altre ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 24 luglio 2022)è stato uno dei primi tronisti nel programma di Maria De Filippi ed ha avuto una relazione molto chiacchierata con, all'epoca velina. I due siin maniera un po' curiosa ma solo oggi salta fuori il vero motivo.siha debuttato sul piccolo schermo partecipando al programma Mediaset condotto da Amanda Lear Il brutto anatroccolo. Successivamente diventa modello per alcune case di moda e tronista a Uomini e Donne. E' stato proprio grazie a Uomini e Donne cheha ottenuto una grande popolarità nel 2003 tanto che gli anni successivi ha partecipato a diverse altre ...

