LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 6-7, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: lo spagnolo vince il tie-break, annulla cinque match point e allunga il match (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Carlos Alcaraz porta la sfida al terzo set dopo quasi due ore di partita! Lo spagnolo annulla cinque match point e vince il secondo set al tie-break per 8 punti a 6 salendo di rendimento e cambiando atteggiamento contro un Lorenzo Musetti timoroso nei momenti topici di fine parziale: cruciale, probabilmente, in un modo o nell’altro, il doppio rimbalzo del decimo gioco che ha scatenato la reazione d’orgoglio dell’iberico. FINE SECONDO SET 6-8 SECONDO SET CARLOS Alcaraz CHE TRA APPLAUSI E FISCHI SI PRENDE LA SCENA E allunga IL match 6-7 SET point ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Carlosporta la sfida al terzo set dopo quasi due ore di partita! Loil secondo set al tie-per 8 punti a 6 salendo di rendimento e cambiando atteggiamento contro un Lorenzotimoroso nei momenti topici di fine parziale: cruciale, probabilmente, in un modo o nell’altro, il doppio rimbalzo del decimo gioco che ha scatenato la reazione d’orgoglio dell’iberico. FINE SECONDO SET 6-8 SECONDO SET CARLOSCHE TRA APPLAUSI E FISCHI SI PRENDE LA SCENA EIL6-7 SET...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Quanti rimpianti per #Musetti, che spreca in totale cinque #matchpoint e perd… - zazoomblog : LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 5-6 Finale ATP Amburgo in DIRETTA: lo spagnolo piazza il break e riapre il match -… - zazoomblog : LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 4-3 Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo set - #Musetti-Alcaraz… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Amburgo Grande reazione di #Musetti dopo il contro-break di #Alcaraz! Il #secondoset… - zazoomblog : LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 5-4 Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’azzurro può chiudere il match al servizio - #Musetti-… -