Il Parco Alpi Apuane apre la fase di ascolto sul nuovo regolamento - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 24 luglio 2022) Il Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane è ancora negli uffici della Regione Toscana, in attesa che la sintesi politica porti alla sua adozione. Nel frattempo, però, bisogna lavorare anche al ... Leggi su lanazione (Di domenica 24 luglio 2022) Il Piano integrato deldelleè ancora negli uffici della Regione Toscana, in attesa che la sintesi politica porti alla sua adozione. Nel frattempo, però, bisogna lavorare anche al ...

Ade9515 : RT @v_vendetta25: La parola d'ordine è una sola, categorica e imperativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oce… - ParcoAlpiLiguri : Il Festival dell'Outdoor @sciacaree approda oggi in Val Nervia, a #Pigna con una giornata ricchissima di eventi nel… - YanezdeGomera71 : RT @v_vendetta25: La parola d'ordine è una sola, categorica e imperativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oce… - battmark2 : RT @v_vendetta25: La parola d'ordine è una sola, categorica e imperativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oce… - v_vendetta25 : La parola d'ordine è una sola, categorica e imperativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi a… -