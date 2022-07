Il GP di Francia di Charles Leclerc è finito contro un muro

(Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Il pilota della Ferrari,, è uscito di pista mentre era al comando del GP di, ritirandosi. Il ritiro diè arrivato nel corso del 18esimo giro. Quando era in testa alla gara ha perso illlo della sua Ferrari ed è andato in testacoda, finendoun. Max Verstappen si era appena fermato per la sosta. Un colpo durissimo in ottica mondiale per il monegasco della Ferrari, che si sfoga con un urlo di rabbia nel team radio subito dopo l'incidente.

La rossa del monegasco resiste La Ferrari diLeclerc, partendo dalla pole, mantiene la prima posizione, dopo la partenza del Gp didi F1 . La rossa del monegasco ha tenuto dietro senza troppe difficoltà la Red Bull di Max ......di, dodicesimo appuntamento della stagione 2022 nonché penultimo prima della sosta estiva. La Ferrari sorride a metà, in quanto se da una parte c'è da festeggiare la pole position di...Per il monegasco, che si trovava al comando, pesante zero in classifica LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) - Finisce dopo 18 giri la gara di ...Charles Leclerc a muro nel gp di Francia. Il monegasco è andato in testacoda in curva al giro 17 ma pare che il pedale dell'acceleratore sia rimasto schiacciato per un'anomalia. Errore o problema tecn ...