Fiorentina, TMW: “Se parte Milenkovic, i viola andranno su Kumbulla” (Di domenica 24 luglio 2022) Fiorentina Kumbulla- Continua il ritiro la Fiorentina a Moena, oggi lavoro aerobico dopo gli sforzi nell’amichevole vinta ieri. Jovic ancora non è al top, lavoro personalizzato per lui in palestra. Una delle piste più calde della Fiorentina è quella che dovrebbe portare alla cessione di Nikola Milenkovic, con alla finestra Inter e Juventus. Il giocatore andrà in scadenza la prossima stagione, i viola vorrebbe guadagnarci qualcosina sul serbo ma nemmeno svenderlo. La cifra richiesta da Joe Barone e Pradè è circa di 15 milioni, l’Inter è in agguato dopo aver perso Bremer ai danni dei bianconeri. La Juventus, vorrebbe prendere il serbo, per affiancare Bremer e dare più sostegno a Bonucci che non può assicurare una tenuta fisica continua vista l’età. La Fiorentina nel ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)- Continua il ritiro laa Moena, oggi lavoro aerobico dopo gli sforzi nell’amichevole vinta ieri. Jovic ancora non è al top, lavoro personalizzato per lui in palestra. Una delle piste più calde dellaè quella che dovrebbe portare alla cessione di Nikola, con alla finestra Inter e Juventus. Il giocatore andrà in scadenza la prossima stagione, ivorrebbe guadagnarci qualcosina sul serbo ma nemmeno svenderlo. La cifra richiesta da Joe Barone e Pradè è circa di 15 milioni, l’Inter è in agguato dopo aver perso Bremer ai danni dei bianconeri. La Juventus, vorrebbe prendere il serbo, per affiancare Bremer e dare più sostegno a Bonucci che non può assicurare una tenuta fisica continua vista l’età. Lanel ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina, trattativa in corso per Pulgar al Flamengo. Libera un posto per Dodô - serie_a24 : #Fiorentina, TMW: “Se parte Milenkovic, i viola andranno su Kumbulla” - CalcioOggi : ESCLUSIVA TMW - Cruciani: 'Fiorentina e Lazio, sorprese per il 4° posto. Juve da Scudetto' - TUTTO mercato WEB - cabri_andrea : @dimitri_conti sono un tifoso del Bologna e dopo aver letto ripetuti tuoi articoli su tmw riguardanti il Bologna e… - cabri_andrea : @D_Uccellieri sono un tifoso del Bologna e dopo aver letto ripetuti tuoi articoli su tmw riguardanti il Bologna e A… -