F1 Gp Francia 2022 | Leclerc finisce su barriere | vittoria di Verstappen

(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Maxcon la sua Red Bull vince il Gp didi F1 e allunga ulteriormente su Charles, uscito di scena per un errore dopo 19 giri della gara che stava conducendo. Fuori la rossa del monegasco,ha preso il comando e non lo ha più lasciato, tenendo dietro al traguardo le due Mercedes di Lewis Hamilton al 300esimo Gp, e George Russell, che nel finale ha beffato l’altra Red Bull di Sergio Perez, quarta. Grande gara dell’altra Ferrari di Carlos Sainz che partito dalla 19esima posizione ha recuperato fino alla terza posizione per poi chiudere al quinto posto con il giro veloce. In sesta posizione si piazza l’Alpine di Fernando Alonso che precede la McLaren di Lando Norris e l’altra Alpine del compagno Esteban Ocon. A chiudere la top ten la McLaren di Daniel Ricciardo e ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1. In seconda posizione la Mercedes di Lewis Hamilton davanti al compagno di scuderia George Russell. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz al termine di una super rimonta dal fondo. Brutta sorpresa invece per Charles Leclerc che è finito contro le barriere del circuito. Il pilota della Ferrari ha terminato la gara al giro numero 18 mentre era in testa.