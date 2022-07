Estate e nervi tesi: le temperature alte ci fanno arrabbiare | Come superare lo stress da caldo (Di domenica 24 luglio 2022) Il caldo di quest’Estate 2022 è più impietoso che mai e purtroppo ciò influenza non solo la nostra ovvia temperatura corporea ma anche il nostro umore. Sapete che il caldo può farci arrabbiare più facilmente? Esistono degli studi a riguardo che hanno trovato un effettivo collegamento tra l’aumento delle temperature e quello dell’aggressività. In un periodo in cui il riscaldamento globale sta facendo aumentare le temperature un po’ ovunque, non è strano che, oltre ad animali e piante, anche gli umani soffrano. Il corpo umano non è progettato per tollerare temperature che superano i 35 gradi e in questi giorni, in Italia, sono in tanti i luoghi dove questa temperatura è stata abbondantemente superata. L’eccessivo calore ha effetto sia sul corpo che ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 luglio 2022) Ildi quest’2022 è più impietoso che mai e purtroppo ciò influenza non solo la nostra ovvia temperatura corporea ma anche il nostro umore. Sapete che ilpuò farcipiù facilmente? Esistono degli studi a riguardo che hanno trovato un effettivo collegamento tra l’aumento dellee quello dell’aggressività. In un periodo in cui il riscaldamento globale sta facendo aumentare leun po’ ovunque, non è strano che, oltre ad animali e piante, anche gli umani soffrano. Il corpo umano non è progettato per tollerareche superano i 35 gradi e in questi giorni, in Italia, sono in tanti i luoghi dove questa temperatura è stata abbondantemente superata. L’eccessivo calore ha effetto sia sul corpo che ...

