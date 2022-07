Danilo Gallinari ed Eleonora Boi sposi: l’abito da favola e la cerimonia in Sardegna (Di domenica 24 luglio 2022) Danilo Gallinari ed Eleonora Boi hanno pronunciato il fatidico sì: dopo tanti anni d’amore e una splendida bambina, hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia meravigliosa, che ha avuto come cornice un angolo incantato di Sardegna. Tantissimi gli amici che hanno partecipato, e la sposa ha sfoggiato un abito a dir poco principesco. Danilo Gallinari, le nozze da sogno con Eleonora In una meravigliosa serata estiva, Danilo Gallinari ed Eleonora Boi si sono finalmente sposati. Insieme da tanto tempo, legati dalla comune passione per lo sport e da un amore che travalica ogni confine, hanno superato tutti i momenti difficili che la vita ha posto sul loro cammino e ora hanno coronato ufficialmente il ... Leggi su dilei (Di domenica 24 luglio 2022)edBoi hanno pronunciato il fatidico sì: dopo tanti anni d’amore e una splendida bambina, hanno deciso di convolare a nozze con unameravigliosa, che ha avuto come cornice un angolo incantato di. Tantissimi gli amici che hanno partecipato, e la sposa ha sfoggiato un abito a dir poco principesco., le nozze da sogno conIn una meravigliosa serata estiva,edBoi si sono finalmente sposati. Insieme da tanto tempo, legati dalla comune passione per lo sport e da un amore che travalica ogni confine, hanno superato tutti i momenti difficili che la vita ha posto sul loro cammino e ora hanno coronato ufficialmente il ...

