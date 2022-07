Calciomercato Juventus, concorrenza per Belotti: è una neopromossa (Di domenica 24 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono Belotti come vice Vlahovic, ma su di lui ci sarebbe la concorrenza del Monza Andrea Belotti è uno degli obiettivi della Juventus per il ruolo di vice-Vlahovic. L’attaccante, svincolatosi dal Torino, rappresenta sicuramente un’opportunità da tenere d’occhio. Lo sanno bene anche altri club come il Monza che, secondo La Gazzetta dello Sport, guarderebbe all’ex granata come rinforzo in attacco se dovesse fallire la trattativa per Petagna. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022): i bianconeri seguonocome vice Vlahovic, ma su di lui ci sarebbe ladel Monza Andreaè uno degli obiettivi dellaper il ruolo di vice-Vlahovic. L’attaccante, svincolatosi dal Torino, rappresenta sicuramente un’opportunità da tenere d’occhio. Lo sanno bene anche altri club come il Monza che, secondo La Gazzetta dello Sport, guarderebbe all’ex granata come rinforzo in attacco se dovesse fallire la trattativa per Petagna. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

