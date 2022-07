Avellino, D’Agostino fa tappa in ritiro: si rivede Maniero in campo (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – All’indomani della “Festa del Lupo“, l’Avellino di Roberto Taurino è tornato nel ritiro di Mercogliano: doppia seduta. Mattinata dedicata alla parte atletica con le ripetute in salita guidate dai prof Pietro La Porta e Paolo Rizzo. Nel pomeriggio partitella a ranghi misti. Doppia novità al “Comunale” di Mercogliano. La squadra ha ricevuto la visita del patron Angelo Antonio D’Agostino e dell’amministratore unico dell’IDC, Giovanni D’Agostino. Presente anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. Piccolo conciliabolo con il tecnico insieme al direttore sportivo, Enzo De Vito. La seconda novità riguarda Riccardo Maniero. L’attaccante ha fatto capolino per una sessione di lavoro differenziata. Non è chiaro se verrà aggregato o meno al gruppo. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – All’indomani della “Festa del Lupo“, l’di Roberto Taurino è tornato neldi Mercogliano: doppia seduta. Mattinata dedicata alla parte atletica con le ripetute in salita guidate dai prof Pietro La Porta e Paolo Rizzo. Nel pomeriggio partitella a ranghi misti. Doppia novità al “Comunale” di Mercogliano. La squadra ha ricevuto la visita del patron Angelo Antonioe dell’amministratore unico dell’IDC, Giovanni. Presente anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. Piccolo conciliabolo con il tecnico insieme al direttore sportivo, Enzo De Vito. La seconda novità riguarda Riccardo. L’attaccante ha fatto capolino per una sessione di lavoro differenziata. Non è chiaro se verrà aggregato o meno al gruppo. ...

