ATP Amburgo 2022, Carlos Alcaraz: “Musetti ha dimostrato di essere un grande giocatore, ci riproverò!” (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo Musetti ha realizzato il suo grande capolavoro: battere nella Finale dell’ATP500 di Amburgo (Germania) il n.6 del mondo, Carlos Alcaraz, e far suo il suo primo titolo nel circuito maggiore. Non è stata una partita come tutte le altre per via delle tante chance di chiudere il match che Lorenzo ha avuto nel corso del secondo set (cinque). Un epilogo nella terza frazione sullo score complessivo di 6-4 6-7 (6) 6-4 in un incontro epico che ha sfiorato le tre ore di gioco in cui il carrarino ha confermato tutto il suo talento. Una sfida molto particolare, che poneva l’uno contro l’altro due più importanti prospetti del tennis mondiale. L’ha spuntata dunque l’azzurro e, con grande sportività, Alcaraz ha reso omaggio al suo avversario nel corso della premiazione: ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzoha realizzato il suocapolavoro: battere nella Finale dell’ATP500 di(Germania) il n.6 del mondo,, e far suo il suo primo titolo nel circuito maggiore. Non è stata una partita come tutte le altre per via delle tante chance di chiudere il match che Lorenzo ha avuto nel corso del secondo set (cinque). Un epilogo nella terza frazione sullo score complessivo di 6-4 6-7 (6) 6-4 in un incontro epico che ha sfiorato le tre ore di gioco in cui il carrarino ha confermato tutto il suo talento. Una sfida molto particolare, che poneva l’uno contro l’altro due più importanti prospetti del tennis mondiale. L’ha spuntata dunque l’azzurro e, consportività,ha reso omaggio al suo avversario nel corso della premiazione: ...

