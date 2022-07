Wta Palermo 2022: Bronzetti batte Garcia alle due e mezza di notte e raggiunge Paolini in semifinale (Di sabato 23 luglio 2022) Una strepitosa Lucia Bronzetti batte Caroline Garcia in rimonta al terzo set col punteggio di 3-6 7-5 6-3 e vola in semifinale al torneo Wta di Palermo 2022, dove affronterà in un derby tutto italiano Jasmine Paolini, che in serata aveva battuto Nuria Parrizas-Diaz. Crollano le teste di serie per mano delle azzurre, con la riminese che sembrava ormai a un passo dalla sconfitta e che invece rinvigorisce dando vita a una seconda parte di match stellare. C’è un altro dato: al Palermo Ladies Open ci sarà una finalista italiana. Il primo set si apre con alcune difficoltà per Garcia al servizio. La francese spedisce in corridoio un colpo facile e si va ai vantaggi, dove comunque la spinta. Tiene invece la battuta a zero ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Una strepitosa LuciaCarolinein rimonta al terzo set col punteggio di 3-6 7-5 6-3 e vola inal torneo Wta di, dove affronterà in un derby tutto italiano Jasmine, che in serata aveva battuto Nuria Parrizas-Diaz. Crollano le teste di serie per mano delle azzurre, con la riminese che sembrava ormai a un passo dalla sconfitta e che invece rinvigorisce dando vita a una seconda parte di match stellare. C’è un altro dato: alLadies Open ci sarà una finalista italiana. Il primo set si apre con alcune difficoltà peral servizio. La francese spedisce in corridoio un colpo facile e si va ai vantaggi, dove comunque la spinta. Tiene invece la battuta a zero ...

