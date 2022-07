Uomini e Donne, Chiara Rabbi, in crisi col fidanzato Davide Donadei, sbotta sui social: “Sono abituata a ricevere la m*rda, ma…” (Di sabato 23 luglio 2022) Mentre la crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi non accenna a rientrare, la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sbottata nelle ultime ore sui social. La ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo tramite il suo profilo Instagram: Sono abituata a ricevere la mer*a ormai, dal primo giorno che Sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi. Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, Sono sempre andata avanti a testa alta. Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 luglio 2022) Mentre latranon accenna a rientrare, la stessa ex corteggiatrice dita nelle ultime ore sui. La ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo tramite il suo profilo Instagram:la mer*a ormai, dal primo giorno chescesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi. Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male,sempre andata avanti a testa alta. Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo ...

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - Obi1K2 : RT @_LaChicca__: Marco Mengoni insegna che le donne non si toccano neanche con un fiore, infatti lui le inonda di petali. Imparate uomini,… - Huffle_the_puff : RT @patrizia: Assicuratevi anche che sappiano distinguere un uomo da una donna. Se sostengono che alcune donne stuprano e alcuni uomini abo… - nikolchik_ : @milaunicoamore Dipende. Alcune donne lo fanno per la propria sicurezza personale…il parto, diete drastiche ecc, so… -