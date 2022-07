“Una Stella in Cucina”, Stella Menna show cooking a Milano (Di sabato 23 luglio 2022) Milano – A due passi dal Duomo, nel grande store Kasanova+ di Piazza Diaz 8 a Milano, mercoledì 27 Luglio dalle 18 alle 20.30 ci sarà “Una Stella in Cucina” a deliziare i presenti: un’esibizione sorprendente, un mix di tradizione e innovazione, piatti sfiziosi ma semplici e soprattutto veloci, un “far da mangiare” sempre intrigante, al tempo stesso rilassante. La Stella in Cucina risponde alla stoffa gourmet di Stella Menna, eletta da Forbes.it tra le top food influencer, con all’attivo su Instagram (@unaStellainCucina) 250.000 follower, assurta agli onori della cronaca per la sua straordinaria capacità di stupire i commensali con portate originali e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 23 luglio 2022)– A due passi dal Duomo, nel grande store Kasanova+ di Piazza Diaz 8 a, mercoledì 27 Luglio dalle 18 alle 20.30 ci sarà “Unain” a deliziare i presenti: un’esibizione sorprendente, un mix di tradizione e innovazione, piatti sfiziosi ma semplici e soprattutto veloci, un “far da mangiare” sempre intrigante, al tempo stesso rilassante. Lainrisponde alla stoffa gourmet di, eletta da Forbes.it tra le top food influencer, con all’attivo su Instagram (@unain) 250.000 follower, assurta agli onori della cronaca per la sua straordinaria capacità di stupire i commensali con portate originali e ...

ricpuglisi : Se il @Mov5Stelle si divide in 5 parti possono agevolmente tenersi una stella a testa. - Lopinionista : 'Una Stella in Cucina', Stella Menna show cooking a Milano - shardana50 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #23luglio 2015 grazie al telescopio Kepler si scopre il 1^pianeta simile alla Terra che orbita nella z… - Raffaella69San : @Cambiacasacca 18 mesi,piccola stella...la tragedia finale fa temere una vita priva di quell'amore e cura che meritava sin dalla nascita???? - dukana2 : RT @Cri10872801: Foto del giorno:Ti sei chiesto e ci hai chiesto “Perché facciamo così paura?”Perché’ sei così in alto che getti ombra su t… -