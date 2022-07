"Un disastro..": ecco chi ci attira le sventure, la profezia sull'Italia tutta da ridere (Di sabato 23 luglio 2022) Piano con il melodramma! L'Italia senza Mario Draghi al timone perde, sì, un blasone scintillante ma la Nazione ha le energie e le risorse istituzionali per una transizione ordinata verso la liturgia elettorale autunnale. Anzi, a forza di fare le vedove inconsolabili di Draghi, piagnucolando come prefiche in coro sui media più influenti, giornalisti e politici inavvertiti finiscono per indulgere in una retorica dell'allarmismo dai tratti decisamente autolesionistici. Ha iniziato subito a caldo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con poco rispetto per la felpata diplomazia di cui sarebbe in teoria il più altro rappresentante, denunciando sui social la caduta del governo come «una pagina nera per l'Italia» e assicurando che «gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia». Ieri sono continuatele dichiarazioni e le titolazioni seriali ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Piano con il melodramma! L'senza Mario Draghi al timone perde, sì, un blasone scintillante ma la Nazione ha le energie e le risorse istituzionali per una transizione ordinata verso la liturgia elettorale autunnale. Anzi, a forza di fare le vedove inconsolabili di Draghi, piagnucolando come prefiche in coro sui media più influenti, giornalisti e politici inavvertiti finiscono per indulgere in una retorica dell'allarmismo dai tratti decisamente autolesionistici. Ha iniziato subito a caldo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con poco rispetto per la felpata diplomazia di cui sarebbe in teoria il più altro rappresentante, denunciando sui social la caduta del governo come «una pagina nera per l'» e assicurando che «gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia». Ieri sono continuatele dichiarazioni e le titolazioni seriali ...

