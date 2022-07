Ultime Notizie – Tennis | Berrettini mette ko Thiem in 2 set e vola in finale a Gstaad

(Di sabato 23 luglio 2022) Matteoinall’Atp 250 di, per lui il primo torneo dopo il forfait per Covid a Wimbledon. L’azzurro ha regolato in due set il rivale Dominic, match chiuso 6-1 6-4. Domani lacontro il vincente tra Ruud e Ramos-Vinolas. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - a5b923959a9f44a : RT @News24_it: Governo Draghi ed elezioni 2022, ultime notizie di oggi. Meloni pronta a governare, Conte a Letta: Agenda Draghi non è la no… - News24_it : Governo Draghi ed elezioni 2022, ultime notizie di oggi. Meloni pronta a governare, Conte a Letta: Agenda Draghi no… -

Il Sole 24 ORE

Nicola Porro fa le pulci a Mario Draghi e mette a nudo i veri risultati del governo dopo la crisi e le dimissioni del premier. 'La comunità economica non è poi così granitica nel ritenere la perdita ...L' accusa la di aver lanciato quattro missili su colpendo anche il porto commerciale. Punto cruciale per l' firmato ieri a Istanbul . Secondo i media ucraini, i russi hanno usato missili da crociera ... Ucraina ultime notizie. Missili russi su ferrovie e porto di Odessa, vittime Il Cagliari e il Benevento hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Gianluca Lapadula in Sardegna con i rossoblù che hanno stretto pure sull’accordo con il giocatore. Come riportato da Gianluca ...Il primo piano di Berrettini che mostra i denti dopo un punto conquistato, trasferisce ai tifosi tutta la grinta dell'italiano dopo aver raggiunto la finale dello Swiss Open. Non è ...