Sicurezza alimentare, controlli dell’Asl Napoli 1 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – controlli a tappeto da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro. Negli ultimi due week end hanno visto impegnate le donne e gli uomini dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli con l’ispezione di 27 attività (tra ristorazione e bar) e sanzioni per 14.000 euro. In particolare, sabato 15 luglio i controlli sono stati effettuati in ristoranti della zona di Marechiaro e Posillipo. L’operazione ha impegnato 22 specialisti del Dipartimento di Prevenzione (11 medici e 11 tecnici della prevenzione) oltre a 2 autisti. Un’ispezione complessa in ben 12 attività che ha consentito di far emergere molte situazioni irregolari. I controlli hanno portato a 77 prescrizioni, 2 diffide e 5 sanzioni (per l’ammontare di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutia tappeto da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione1 Centro. Negli ultimi due week end hanno visto impegnate le donne e gli uomini dell’Azienda Sanitaria Locale dicon l’ispezione di 27 attività (tra ristorazione e bar) e sanzioni per 14.000 euro. In particolare, sabato 15 luglio isono stati effettuati in ristoranti della zona di Marechiaro e Posillipo. L’operazione ha impegnato 22 specialisti del Dipartimento di Prevenzione (11 medici e 11 tecnici della prevenzione) oltre a 2 autisti. Un’ispezione complessa in ben 12 attività che ha consentito di far emergere molte situazioni irregolari. Ihanno portato a 77 prescrizioni, 2 diffide e 5 sanzioni (per l’ammontare di ...

Gemma17884743 : RT @PBerizzi: No Salvini, la sicurezza è una cosa seria ed è il contrario del chiasso e della propaganda. Il suo coraggio quale sarebbe, pr… - AndreValjean : RT @PBerizzi: No Salvini, la sicurezza è una cosa seria ed è il contrario del chiasso e della propaganda. Il suo coraggio quale sarebbe, pr… - teleischia : NAPOLI. SICUREZZA ALIMENTARE: INTENSA AZIONE DI CONTROLLO DELL’ASL NAPOLI1 CENTRO - BarranoEmanuela : RT @PBerizzi: No Salvini, la sicurezza è una cosa seria ed è il contrario del chiasso e della propaganda. Il suo coraggio quale sarebbe, pr… - graziellamalizi : RT @PBerizzi: No Salvini, la sicurezza è una cosa seria ed è il contrario del chiasso e della propaganda. Il suo coraggio quale sarebbe, pr… -