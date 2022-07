Sblocco export agroalimentare ucraino, Confagricoltura su accordo grano (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA – “Con la ripresa delle esportazioni via mare dell’Ucraina, circa 20 milioni di tonnellate di grano potranno essere collocate sui mercati internazionali, con il risultato di ridurre sensibilmente il rischio di una crisi alimentare globale. Adesso valuteremo gli effetti dell’intesa sul mercato, anche alla luce della flessione che le produzioni hanno subito e subiranno a causa della siccità”. È il commento del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sull’accordo firmato ieri per lo Sblocco dell’export agroalimentare dai porti dell’Ucraina. Secondo i dati della FAO – evidenzia Confagricoltura – sono più di 50 i Paesi in via di sviluppo che, fino allo scorso anno, dipendevano dal grano esportato dall’Ucraina per la copertura del ... Leggi su lopinionista (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA – “Con la ripresa delle esportazioni via mare dell’Ucraina, circa 20 milioni di tonnellate dipotranno essere collocate sui mercati internazionali, con il risultato di ridurre sensibilmente il rischio di una crisi alimentare globale. Adesso valuteremo gli effetti dell’intesa sul mercato, anche alla luce della flessione che le produzioni hanno subito e subiranno a causa della siccità”. È il commento del presidente di, Massimiliano Giansanti, sull’firmato ieri per lodell’dai porti dell’Ucraina. Secondo i dati della FAO – evidenzia– sono più di 50 i Paesi in via di sviluppo che, fino allo scorso anno, dipendevano dalesportato dall’Ucraina per la copertura del ...

robertapinotti : Gli accordi firmati oggi da Ucraina, Russia, Turchia e @UN sono una buona notizia per il mondo. Lo sblocco dell’exp… - Lopinionista : Sblocco export agroalimentare ucraino, Confagricoltura su accordo grano - tefulmino : RT @robertapinotti: Gli accordi firmati oggi da Ucraina, Russia, Turchia e @UN sono una buona notizia per il mondo. Lo sblocco dell’export… - sempregilda : RT @ChiranAngelgela: L'accordo per lo sblocco dell'export di cereali dall'#Ucraina, grazie (tocca dirlo ahimè) a #Erdogan e alla presenza O… - LucianoQuaranta : RT @robertapinotti: Gli accordi firmati oggi da Ucraina, Russia, Turchia e @UN sono una buona notizia per il mondo. Lo sblocco dell’export… -