Sabrina Ferilli e lo sketch con Totti: un hater la prende di mira, lei risponde così (Di sabato 23 luglio 2022) Sabrina Ferilli e lo sketch con Totti: un hater commenta in modo brusco in basso al video pubblicato sui social e lei risponde così. Da quando è stata annunciata la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non si parla d’altro. La conduttrice de L’Isola dei famosi con un comunicato Ansa ha fatto sapere che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 23 luglio 2022)e locon: uncommenta in modo brusco in basso al video pubblicato sui social e lei. Da quando è stata annunciata la separazione tra Ilary Blasi e Francesconon si parla d’altro. La conduttrice de L’Isola dei famosi con un comunicato Ansa ha fatto sapere che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IlContiAndrea : Carlo Cracco ha presentato la 2 stagione di #DinnerClub. Nel cast gli attori: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, M… - happygirl417 : RT @alcieloappesa: sabrina ferilli x finimondo io dovevo, la mia vita. aprire per credere. - LaFerilli : RT @vecchiepolaroid: so che lo dicono tutti ma ripenso a quanto è pura e umile sabrina ferilli, ogni volta che qualcuno la salutava lei si… - mesonorotta : Ma è Sabrina Ferilli - daria__126 : RT @vecchiepolaroid: so che lo dicono tutti ma ripenso a quanto è pura e umile sabrina ferilli, ogni volta che qualcuno la salutava lei si… -