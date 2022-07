Riccardo Guarnieri, stavolta è davvero addio a Ida Platano: si è fidanzato ufficialmente, ecco con chi (Di sabato 23 luglio 2022) Nonostante questa stagione di Uomini e Donne sia terminata da qualche mese, uno dei cavalieri è al centro del gossip. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, l'ex storico di Ida Platano. Il suo ritorno nel programma ha creato diverse polemiche e la sua uscita ancora di più, soprattutto dopo le foto che lo ritraggono insieme ad una donna. Ora è lei parlare di come stanno le cose. Questa edizione di Uomini e Donne è stata decisamente molto movimentata. Il caos è stato scatenato in studio dal ritorno di Riccardo Guarnieri e proprio il suo rapporto con Ida Platano ha scatenato diverse polemiche. All'inizio sembrava che il cavaliere fosse tornato per conoscere una nuova dama, ma il suo comportamento nei confronti di Ida Platano è sempre stato molto ambiguo. I due hanno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 23 luglio 2022) Nonostante questa stagione di Uomini e Donne sia terminata da qualche mese, uno dei cavalieri è al centro del gossip. Stiamo parlando di, l'ex storico di Ida. Il suo ritorno nel programma ha creato diverse polemiche e la sua uscita ancora di più, soprattutto dopo le foto che lo ritraggono insieme ad una donna. Ora è lei parlare di come stanno le cose. Questa edizione di Uomini e Donne è stata decisamente molto movimentata. Il caos è stato scatenato in studio dal ritorno die proprio il suo rapporto con Idaha scatenato diverse polemiche. All'inizio sembrava che il cavaliere fosse tornato per conoscere una nuova dama, ma il suo comportamento nei confronti di Idaè sempre stato molto ambiguo. I due hanno ...

