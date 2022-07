Pnrr, che mi hai portato a fare sopra a un tassì se non mi accendi l’aria? (Di sabato 23 luglio 2022) Alla stazione di Milano ci sono molti taxi, pochi passeggeri, e alcuni striscioni di protesta affissi dai liberi professionisti meno professionisti ma più liberi che ci siano. Uno dice: chi foraggia la multinazionale Uber è un infame. All’alba bolognese, visto che ormai non si capisce più quando i taxi scioperino e quando no, mi hanno prenotato un ncc, non sono abituata a chiamarle così perché negli anni Ottanta le usavamo ma nessuno usava la dicitura «noleggio con conducente», si diceva «prendo una macchina blu», erano due società, sono rimaste le stesse, Bologna è rimasta per quello come per tutto al 1982. L’ncc mi aspetta al civico sbagliato, quando lo trovo e glielo faccio notare il guidatore s’innervosisce e se ne va. Quanto devi guadagnare per fottertene di fare la corsa per cui ti sei svegliato alle cinque? Alla stazione di Milano il primo tassista mi dice: ho ... Leggi su linkiesta (Di sabato 23 luglio 2022) Alla stazione di Milano ci sono molti taxi, pochi passeggeri, e alcuni striscioni di protesta affissi dai liberi professionisti meno professionisti ma più liberi che ci siano. Uno dice: chi foraggia la multinazionale Uber è un infame. All’alba bolognese, visto che ormai non si capisce più quando i taxi scioperino e quando no, mi hanno prenotato un ncc, non sono abituata a chiamarle così perché negli anni Ottanta le usavamo ma nessuno usava la dicitura «noleggio con conducente», si diceva «prendo una macchina blu», erano due società, sono rimaste le stesse, Bologna è rimasta per quello come per tutto al 1982. L’ncc mi aspetta al civico sbagliato, quando lo trovo e glielo faccio notare il guidatore s’innervosisce e se ne va. Quanto devi guadagnare per fottertene dila corsa per cui ti sei svegliato alle cinque? Alla stazione di Milano il primo tassista mi dice: ho ...

