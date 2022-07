Nilde Iotti, una dirigente comunista nel solco della Costituzione (Di sabato 23 luglio 2022) Nonostante gli studi esistenti sulla figura di Nilde Iotti, madre della Repubblica ed esponente di spicco del Partito comunista italiano, restano ancora da approfondire alcuni momenti della sua vicenda politica, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 luglio 2022) Nonostante gli studi esistenti sulla figura di, madreRepubblica ed esponente di spicco del Partitoitaliano, restano ancora da approfondire alcuni momentisua vicenda politica, L'articolo proviene da il manifesto.

Cri_G_ : @catlatorre @winlovewin_ @symdona Vediamo anche di aprire un libro e studiare chi è stata Nilde Iotti, ad esempio.… - SoniaLaVera : RT @boni_castellane: @Musso___ @FernanaBot la ronzulli è la nuova nilde iotti cos'ha che non va? - ASpezzachini : @Uther_Raffaele Bravo il nostro furbacchione tanto per farti tre nomi a caso avremmo rinunciato a Nilde Iotti Sandr… - boni_castellane : @Musso___ @FernanaBot la ronzulli è la nuova nilde iotti cos'ha che non va? - tiecolino : Di certo non quei partiti di merda che hanno governare talmente male da farla sembrare Nilde Iotti?? -