Mondiali di scherma al Cairo, l’Italia è oro nel fioretto maschile a squadre (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo la vittoria delle Azzurre, anche l’Italia del fioretto maschile a squadre conquista il gradino più alto del podio ai Mondiali di scherma in corso al Cario. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi hanno battuto gli Stati Uniti 45 a 40. Per l’Italia è il secondo oro conquistato durante la manifestazione in Egitto. Complessivamente, finora l’Italia ha ottenuto 8 medaglie durante questi Mondiali: 2 ori (fioretto femminile a squadre e fioretto maschile a squadre), 4 argenti (Arianna Errigo nel fioretto, Tommaso Marini nel fioretto, spada femminile a squadre e spada ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo la vittoria delle Azzurre, anchedelconquista il gradino più alto del podio aidiin corso al Cario. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi hanno battuto gli Stati Uniti 45 a 40. Perè il secondo oro conquistato durante la manifestazione in Egitto. Complessivamente, finoraha ottenuto 8 medaglie durante questi: 2 ori (femminile a), 4 argenti (Arianna Errigo nel, Tommaso Marini nel, spada femminile ae spada ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOO! ?????? L'Italia chiude in bellezza i mondiali di scherma conquistando l'oro nel fioretto a sq… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO ???? Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, M… - BastrikDorianGr : RT @Federscherma: Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO ???? Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale ??????… - infoitsport : Mondiali scherma: team azzurri fioretto in semifinale -