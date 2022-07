Milan ‘double face’ contro lo ZTE: alcune indicazioni da questa amichevole (Di sabato 23 luglio 2022) Il Milan ha perso questo pomeriggio contro gli ungheresi dello ZTE: da questa amichevole si possono trarre alcune indicazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022) Ilha perso questo pomeriggiogli ungheresi dello ZTE: dasi possono trarre

PianetaMilan : .@acmilan ‘double face’ contro lo #ZTE : alcune indicazioni da questa amichevole #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Amichevole ZTE-Milan 3-2: finisce così! Diavolo ‘double face’ LIVE News - #Amichevole #ZTE-Milan #finisce #così! - Giacomobacci2 : RT @AConan_Doyle: Milan De Ketelaere Avevamo avvisato che offerta del Milan non era vicina a quella del Bruges A questi punto non ci stupi… - Claudio69_ : RT @AConan_Doyle: Milan De Ketelaere Avevamo avvisato che offerta del Milan non era vicina a quella del Bruges A questi punto non ci stupi… - Den96109848 : RT @AConan_Doyle: Milan De Ketelaere Avevamo avvisato che offerta del Milan non era vicina a quella del Bruges A questi punto non ci stupi… -