Medico di base in pensione da 4 mesi, nessun sostituto a Torrione di Erika Noschese Oltre mille cittadini, residenti nel quartiere di Torrione, senza Medico di base da quattro mesi e cioè da quando la dottoressa Maria Rosaria D'Angelo ha dovuto richiedere il pensionamento anticipato per problemi di salute, dopo 38 anni di onorato servizio. "Non sono la sola, altri colleghi sono andati in pensione e la Regione non si è degnata di fare un solo decreto per porre rimedio a questa criticità, generando una graduatoria – ha spiegato la dottoressa D'Angelo – La collega è nominata lo scorso 18 luglio ma la situazione resta drammatica". Il riferimento è non solo agli anziani ma anche e soprattutto ai pazienti oncologici, impossibilitati a fare ricorso alla sanità pubblica e alle presentazioni". Ad oggi, infatti, non si sa ancora quando la nuova dottoressa prenderà possesso ...

