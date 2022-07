Matteo Berrettini in finale a Gstaad, sfida contro il norvegese Ruud (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Matteo Berrettini non si ferma e prenota un posto in finale allo "Swiss Open Gstaad", Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 26enne romano, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, ha superato Dominic Thiem per 6-1 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. A sfidare in finale Berrettini sarà Casper Ruud: il norvegese, testa di serie numero 1 e campione in carica, si è sbarazzato di Albert Ramos-Vinolas, quarto favorito del seeding e vincitore del torneo nel 2019, per 6-2 6-0 in poco più di un'ora. Al rientro nel circuito dopo la positività al Covid che lo ha costretto a saltare Wimbledon, Berrettini - che proprio a ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI -non si ferma e prenota un posto inallo "Swiss Open", Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 26enne romano, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, ha superato Dominic Thiem per 6-1 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. Are insarà Casper: il, testa di serie numero 1 e campione in carica, si è sbarazzato di Albert Ramos-Vinolas, quarto favorito del seeding e vincitore del torneo nel 2019, per 6-2 6-0 in poco più di un'ora. Al rientro nel circuito dopo la positività al Covid che lo ha costretto a saltare Wimbledon,- che proprio a ...

