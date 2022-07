Massimo Cacciari: “Un centro europeo per il dopo Draghi” (Di sabato 23 luglio 2022) Non è una spiegazione, infatti, ma un infantile balbettio accusare del fallimento generale chi, nell’ultima scena, si trova con l’arma del delitto in mano. Soprattutto se a costui quell’arma sembra essere servita per il suicidio. Le dimissioni cos ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 23 luglio 2022) Non è una spiegazione, infatti, ma un infantile balbettio accusare del fallimento generale chi, nell’ultima scena, si trova con l’arma del delitto in mano. Soprattutto se a costui quell’arma sembra essere servita per il suicidio. Le dimissioni cos ... sul sito.

AlessandroDalai : #crisigoverno Cacciari è inutile non ce la fa, La colpa della crisi è di #Draghi che ha dato colpevolmente le dimis… - pengueraffaele : Massimo Cacciari: “Un centro europeo per il dopo Draghi” - zazoomblog : Massimo Cacciari: “Un centro europeo per il dopo Draghi” - #Massimo #Cacciari: #centro #europeo - cavanna55r : @Arsenico171 @andreasso1951 Massimo Cacciari presidente del consiglio per Savona presidente della repubblica ricost… - Rodica17957578 : RT @campanavalerio: MASSIMO CACCIARI - La crisi del sistema Italia -