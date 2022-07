Le strappa il burqa e urla: "La gente come voi qui non ci deve stare" (Di sabato 23 luglio 2022) "La gente come voi qui non ci deve stare". Queste le parole urlate da un uomo che ha poi strappato il burqa ad una donna incinta. Arrestato l'aggresso Firenze, uomo strappa burqa a donna incinta su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 23 luglio 2022) "Lavoi qui non ci". Queste le parolete da un uomo che ha poito ilad una donna incinta. Arrestato l'aggresso Firenze, uomoa donna incinta su Donne Magazine.

infoitinterno : Le strappa il burqa e la spinge fuori dal treno anche se incinta - infoitinterno : Firenze, strappa il burqa ad una donna incinta e la spinge fuori dal treno: 'La gente come voi qui non ci deve star… - bermark_ : Firenze, medioevo prossimo venturo Firenze, strappa il burqa ad una donna incinta e la spinge fuori dal treno: 'La… - k_kossi : RT @PapeDiaw2013: Firenze, strappa il burqa ad una donna incinta e la spinge fuori dal treno: 'La gente come voi qui non ci deve stare' - infoitinterno : Spinge fuori dal treno una donna incinta e le strappa il burqa -