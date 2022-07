Juventus, Bonucci contro de Ligt: 'Deve avere rispetto' (Di sabato 23 luglio 2022) Da Las Vegas, sulle colonne di 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', arrivano le parole del capitano Bonucci, che tocca vari temi. Bonucci e de Ligt © LaPresseIl difensore ribadisce i grandi ... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Da Las Vegas, sulle colonne di 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', arrivano le parole del capitano, che tocca vari temi.e de© LaPresseIl difensore ribadisce i grandi ...

GoalItalia : Bonucci esalta Di Maria e vede una Juventus da Scudetto: “Non può essere altrimenti” ???? - Aurix957 : Quella che ha detto Bonucci su De Ligt è vero? Si. Detto da Bonucci fa ridere? Si Ma nonostante questo vedendo i pr… - LeCopse96 : Uno scarso e pagliaccio come Bonucci non lo meritavamo come capitano della Juventus. Ogni volta che rilascia una di… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Intervista di Bonucci.. A parte discorso De Ligt che condivido ma detto da lui... Seocndo me sarà un bravo capitano. #juventus - ZonaBianconeri : RT @occhio_notizie: Dure le parole di #Bonucci su #DeLigt e sul suo addio alla #Juventus -