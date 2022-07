Joanne Woodward e Paul Newman, mezzo secolo d’amore con l’attrice rimasta nell’ombra del divo (Di sabato 23 luglio 2022) “Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna”. Questa celebre frase viene attribuita alla scrittrice britannica Virginia Woolf ed dedicata a quelle tante donne che hanno contribuito al successo di uomini che la storia ricorda, ma rimanendo nell’ombra. Ed è un po’ quanto accaduto Joanne Woodward, moglie di Paul Newman. Alla storia d’amore della celebre coppia di Hollywood è dedicato “The Last Movie Stars” una docu-serie in sei episodi diretta da Ethan Hawke e uscita in streaming su Hbo Max il 21 luglio. “The Last Movie Stars” propone interviste d’archivio con Woodward e Newman, lungo i 50 anni del loro matrimonio, oltre ai contributi di attori come Karen Allen, George Clooney, Oscar Isaac, LaTanya Richardson Jackson, Zoe Kazan, Laura Linney, Sam ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) “Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna”. Questa celebre frase viene attribuita alla scrittrice britannica Virginia Woolf ed dedicata a quelle tante donne che hanno contribuito al successo di uomini che la storia ricorda, ma rimanendo. Ed è un po’ quanto accaduto, moglie di. Alla storiadella celebre coppia di Hollywood è dedicato “The Last Movie Stars” una docu-serie in sei episodi diretta da Ethan Hawke e uscita in streaming su Hbo Max il 21 luglio. “The Last Movie Stars” propone interviste d’archivio con, lungo i 50 anni del loro matrimonio, oltre ai contributi di attori come Karen Allen, George Clooney, Oscar Isaac, LaTanya Richardson Jackson, Zoe Kazan, Laura Linney, Sam ...

Luce_news : Joanne Woodward e Paul Newman, mezzo secolo d’amore con l’attrice rimasta nell’ombra del divo - erikaconlakappa : RT @OssesSonya: Per la rubrica “Anch’io, anch’io” Joanne Woodward moglie di Paul Newman, racconta cosa amava in lui: - OssesSonya : Per la rubrica “Anch’io, anch’io” Joanne Woodward moglie di Paul Newman, racconta cosa amava in lui: -