CorSport : #Inzaghi: 'Condizione da migliorare, peccato per i gol sbagliati'??? - peppe937 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Chiaramente dobbiamo crescere di condizione. Siamo sulla buona strada, mancano 3 settimane di lavoro ma abbiamo… - MagicoMagicoEmi : RT @sportmediaset: Inzaghi non fa drammi: 'Condizione da migliorare, ma strada giusta' #lensinter #inzaghi - noiverinteristi : Inzaghi: 'Chiaramente dobbiamo crescere di condizione. Siamo sulla buona strada, mancano 3 settimane di lavoro ma a… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Condizione da migliorare, peccato per i gol sbagliati': L'allenatore dell'Inter commenta la sconfitta di… -

Un' Inter poco incisiva in attacco esce sconfitta allo scadere dal campo del Lens nel terzo test amichevole del pre ...Commenta per primo L'allenatore nerazzurro Simoneha dichiarato a Inter Tv dopo la sconfitta per 1 - 0 in amichevole sul campo del Lens: '... 'Dobbiamo crescere nella, ma quando ...Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’andamento delle amichevoli in casa nerazzurra procede ma a livello di risultati non troppo. Dal poker al Lugano, al pareggio in rimonta contro il Monaco al ...Un’ Inter poco incisiva in attacco esce sconfitta allo scadere dal campo del Lens nel terzo test amichevole del pre campionato. Nerazzurri in campo nel primo tempo con tanti rincalzi, ma neppure l’ing ...