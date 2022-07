Incidente a Diacceto | grave un motociclista - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 23 luglio 2022)un(Firenze), 23 luglio 2022 - Gravissimo, intorno a mezzogiorno, in via Casentinese all'altezza di, nelle campagne vicino a ...

qn_lanazione : Scontro per la strada verso la Consuma, in provincia di Firenze -

LA NAZIONE

, grave un motociclista(Firenze), 23 luglio 2022 - Gravissimo, intorno a mezzogiorno, in via Casentinese all'altezza di, nelle campagne vicino a ..., grave un motociclista(Firenze), 23 luglio 2022 - Gravissimo, intorno a mezzogiorno, in via Casentinese all'altezza di, nelle campagne vicino a ... Incidente a Diacceto, grave un motociclista Diacceto (Firenze), 23 luglio 2022 - Gravissimo incidente, intorno a mezzogiorno, in via Casentinese all'altezza di Diacceto, nelle campagne vicino a Firenze. Nello scontro sono coinvolte un'auto e un ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...