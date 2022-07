(Di sabato 23 luglio 2022) Che giocatore è Kim il prossimo difensore centrale del Napoli? La Gazzetta lo ha chiesto a Emilianol’exdella Sampdoria che gioca col Karagumruk e vive indal 2020, Conosce Kim-Minjae che ha giocato col Fenerbahce. «Mi ha proprio. Nel senso che è forte. Innanzitutto fisicamente. Perché è alto e grosso. È rapido e particolarmente aggressivo. Ha fatto molto bene nella Super Lig della passata stagione. È uno che sa scalare forte in avanti ed è anche capace di impostare. Poi è bravo nell’uno contro uno». Dice che gli. «. Ecco può essere simile a lui. Non mi sembra un goleador e poi nel caso della Serie A bisogna vedere se è capace di lavorare bene e forte di reparto». Poi aggiunge: «la Serie A, va ...

napolista : Il portiere Viviano: «Kim mi ricorda Skriniar, in Turchia mi ha impressionato» Alla Gazzetta: «È rapido e particol… - FilippoLaBua1 : RT @figurinepanini: Protagonista di oggi l'attuale portiere del Karagümrük Emiliano Viviano. Ai tempi della sua esperienza alla Sampdoria h… - figurinepanini : Protagonista di oggi l'attuale portiere del Karagümrük Emiliano Viviano. Ai tempi della sua esperienza alla Sampdor… -

CalcioNapoli1926.it

Biraschi troverà come nuovo allenatore Andrea Pirlo, oltre alEmiliano. Il suo contratto col Genoa scadrà il 30 giugno 2024.In rosa gli italiani, Biraschi, Borini e giocatori ammirati in Serie A come Biglia e ... Sempre sul fronte delle cessioni ilMinelli è finito nel mirino del Cesena che è interessato ... Dalla Turchia, Viviano su Kim: “Dominante come Skriniar. Forte e molto rapido” L'ex portiere della Sampdoria ha sponsorizzato pienamente il nuovo acquisto da parte della SSC Napoli. Dalla Turchia giungono interessanti dichiarazioni in merito alla bontà dell'acquisto da parte del ...Oggi La Gazzetta intervista l'ex portiere della Samp, Emiliano Viviano, che ha raccontato le sue impressioni su Kim Min-Jae.