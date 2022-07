Il paese dove sono nata | quello in cui mi hanno registrata e l’esigenza terapeutica di tornare in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 luglio 2022) Non scrivo da un mese, eppure era terapeutico. Su ogni testo staccavo un pezzo di carne che bruciava e sanguinava. Non parlo delle traduzioni, perchéè assumere la voce di altri e ho dovuto filtrare una ventina di voci tra fine giugno e inizio luglio. Ognuna ha lasciato in me qualche granello, come in quel film “Cold souls”,citrafficanti di anime el’attore Paul Giamatti si libera temporaneamente della sua per ingoiare l’anima di un altro, solo perché voleva riuscire a fare un buon lavoro sul palco interpretando nel dramma di Chekhov “Zio Vanja”. Non scrivo più, eppure consideravo il silenzio una risposta e stare fermi un’azione. Però non scrivere ora mi sembrerebbe come mettere il soliloquio in pausa. Le notizie dal fronte ucraino arrivano ogni ora, lì non c’è stata una pausa, anzi ...