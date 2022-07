Hanno fatto neri anche gli All Blacks (Di sabato 23 luglio 2022) Le certezze nel mondo del rugby sono poche, ma stabili. Una di queste, la più radicata, è quella secondo cui gli All Blacks sono una squadra pressoché imbattibile, soprattutto in casa, dove Hanno un ruolino di marcia spaventoso. Ebbene, questa certezza è crollata questa estate sotto i colpi della nazionale irlandese, in tour in Nuova Zelanda nel corso della finestra internazionale estiva. L’Irlanda ha battuto i tuttineri due volte, portandosi a casa la serie al meglio di tre partite e riempiendo i pub di Auckland e dintorni di tifosi che Hanno potuto festeggiare assieme ai loro beniamini un successo inaspettato. Se però, vista da Dublino sembra una storia meravigliosa, quella di una caduta casalinga degli dei che non avveniva dal 1994, anno dell’ultima sconfitta degli All Blacks in una serie ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) Le certezze nel mondo del rugby sono poche, ma stabili. Una di queste, la più radicata, è quella secondo cui gli Allsono una squadra pressoché imbattibile, soprattutto in casa, doveun ruolino di marcia spaventoso. Ebbene, questa certezza è crollata questa estate sotto i colpi della nazionale irlandese, in tour in Nuova Zelanda nel corso della finestra internazionale estiva. L’Irlanda ha battuto i tuttidue volte, portandosi a casa la serie al meglio di tre partite e riempiendo i pub di Auckland e dintorni di tifosi chepotuto festeggiare assieme ai loro beniamini un successo inaspettato. Se però, vista da Dublino sembra una storia meravigliosa, quella di una caduta casalinga degli dei che non avveniva dal 1994, anno dell’ultima sconfitta degli Allin una serie ...

