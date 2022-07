Giannini: «A volte per strada mi scambiano per qualche attore morto e firmo l’autografo al posto suo» (Di sabato 23 luglio 2022) Il prossimo 1 agosto Giancarlo Giannini compirà 80 anni. Il Corriere della Sera lo intervista. Racconta che una delle sue poche richieste, quando lavora, è di avere il cucinino in camera, in albergo. «Una delle poche richieste è di avere una stanza d’albergo con il cucinino, mi piace prepararmi da mangiare a fine giornata sul set. Da mia nonna Luisa ho preso l’abitudine di non buttare mai gli avanzi. Una volta in America volevano intervistarmi per un film, invece ho parlato per un’ora della mia pasta al pesto, da allora mi chiamano The king of pesto. Lo considero un nettare divino». Parla del figlio Lorenzo, morto per aneurisma a 19 anni. Una parola, questa, che non riesce più a pronunciare (voglio cancellare questa parola»). Racconta dei tanti grandi attori con cui ha lavorato in carriera. «Li ho visti morire tutti. A volte, quando ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022) Il prossimo 1 agosto Giancarlocompirà 80 anni. Il Corriere della Sera lo intervista. Racconta che una delle sue poche richieste, quando lavora, è di avere il cucinino in camera, in albergo. «Una delle poche richieste è di avere una stanza d’albergo con il cucinino, mi piace prepararmi da mangiare a fine giornata sul set. Da mia nonna Luisa ho preso l’abitudine di non buttare mai gli avanzi. Una volta in America volevano intervistarmi per un film, invece ho parlato per un’ora della mia pasta al pesto, da allora mi chiamano The king of pesto. Lo considero un nettare divino». Parla del figlio Lorenzo,per aneurisma a 19 anni. Una parola, questa, che non riesce più a pronunciare (voglio cancellare questa parola»). Racconta dei tanti grandi attori con cui ha lavorato in carriera. «Li ho visti morire tutti. A, quando ...

