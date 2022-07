Flashmob a Giugliano | “I frati non si toccano”

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Inon si”. È lo slogan che si legge su uno degli striscioni che sono stati affissi davanti alle porte dell’antico convento francescano di Santa Maria delle Grazie, a, nel Napoletano. E i fedeli oggi hanno inscenato un. Dopo 400 anni ivanno via e la struttura, aperta nel 1622, verrà affidata alla diocesi di Aversa. La decisione di chiudere è stata presa dalla Curia provinciale deiminori di Napoli a causa di una crisi delle vocazioni. Per questo motivo a partire da settembre verranno chiusi anche altri conventi delle province di Napoli e Caserta. Ma ai fedeli, e non solo, contestano questa decisione ed hanno inscenato diverse iniziative – fino al ...

