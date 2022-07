Sergio670219794 : @Giulio_Firenze @LArcidiaco Comunque vada la mi porti un bacione a Firenze la città del mio babbo... - Antonio06524858 : @Raffenja11 @Antonio17330559 @EnricoP1998 @jacopo_iacoboni Ma alla sua età crede ancora a Babbo Natale ? Il boss G… - RobChippedEdge : babbo non ha preso male la cosa di firenze sono confusa forse è servito farglielo dire da mio fratello boh ????????????????????? - qn_lanazione : Firenze. Giulio #Picchi, figlio di Fabio patron del #Cibreo: 'Sono 141 giorni dalla scomparsa del mi' babbo' - BartoliRinaldo : @riccardinouk @flaviafratello Mi raccomando le r ..quello che parla bene di tutti è Renzi...stai sereno Enrico! E p… -

LA NAZIONE

Ad appena quattro anni porta il disegno in Questura e dice: 'Così insieme potete fare tante cose ...... pronto ad andare in pattuglia sulle strade fiorentine, vegliando sulla sicurezza di tutti i cittadini a bordo di una volante della Questura di. Un lavoro impegnativo quello del genitore di ... Firenze, "Babbo ti ho dipinto insieme ai tuoi colleghi". E i poliziotti si emozionano è arrivata oggi nella Sala operativa della Questura di Firenze. A farla non è stato nessun pittore famoso, ma Viola, una bambina di appena quattro anni e il valore sta, come le vere opere d’arte, ..."Tieni papà, questo l’ho fatto per te e per tutti i poliziotti!" Così, con un disegno fatto a mano con i pennarelli a colori e sul quale il blu è quello ...