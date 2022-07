Ferrari, che gioco di squadra: Sainz apparecchia la pole di Leclerc, Verstappen studia il riscatto in gara (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo il grande gelo, a Le Castellet è il giorno del capolavoro. Il gioco di squadra è all’insegna dell’ennesima pole conquistata dalla Ferrari, nove su dodici, otto con Charles Leclerc che si piazza anche in queste qualifiche del Gran Premio di Francia in vetta alla classifica tempi e nella casella più avanzata in griglia di partenza. Lo fa grazie a un fantastico Carlos Sainz, che senza ambizioni se non quella di far meglio di Magnussen e partire diciannovesimo, in virtù della penalità per la sostituzione della power unit, offre la scia al compagno monegasco che nel secondo colpo rifila tre decimi a Max Verstappen, che scatterà al suo fianco in prima fila. Non era corso buon sangue tra i due piloti di Maranello, amici fuori ma delusi per quanto accaduto in pista, tra ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo il grande gelo, a Le Castellet è il giorno del capolavoro. Ildiè all’insegna dell’ennesimaconquistata dalla, nove su dodici, otto con Charlesche si piazza anche in queste qualifiche del Gran Premio di Francia in vetta alla classifica tempi e nella casella più avanzata in griglia di partenza. Lo fa grazie a un fantastico Carlos, che senza ambizioni se non quella di far meglio di Magnussen e partire diciannovesimo, in virtù della penalità per la sostituzione della power unit, offre la scia al compagno monegasco che nel secondo colpo rifila tre decimi a Max, che scatterà al suo fianco in prima fila. Non era corso buon sangue tra i due piloti di Maranello, amici fuori ma delusi per quanto accaduto in pista, tra ...

