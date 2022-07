F1, Kevin Magnussen: “Il piano era di uscire e aiutare Mick con la scia” (Di sabato 23 luglio 2022) Kevin Magnussen esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo atto del Mondiale F1 2022. Il danese di Haas scatterà dalla 20ma posizione in seguito al cambio di alcuni componenti della ‘Power Unit’. Il portacolori della squadra americana, al rientro quest’anno in F1, ha provato in tutti i modi a superare lo spagnolo Carlos Sainz, pilota Ferrari che ha rimediato la medesima sanzione del compagno di squadra del tedesco Mick Schumacher. Il figlio di Jan Magnussen ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Il ritmo in macchina era davvero buono. Il piano era di uscire e aiutare Mick con la scia, ma tutto è cambiato vista la sua eliminazione. Avevamo già programmato di ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo atto del Mondiale F1 2022. Il danese di Haas scatterà dalla 20ma posizione in seguito al cambio di alcuni componenti della ‘Power Unit’. Il portacolori della squadra americana, al rientro quest’anno in F1, ha provato in tutti i modi a superare lo spagnolo Carlos Sainz, pilota Ferrari che ha rimediato la medesima sanzione del compagno di squadra del tedescoSchumacher. Il figlio di Janha commentato ai microfoni della propria formazione: “Il ritmo in macchina era davvero buono. Ilera dicon la, ma tutto è cambiato vista la sua eliminazione. Avevamo già programmato di ...

Er_Libanese7 : Kevin Magnussen è il classico amico figlio di troia che all’asta del fantacalcio rilancia sempre di 1 per farti pag… - jermann_kurt : RT @PeppeMarino16: Ferrari: quarta power unit per Sainz, lo spagnolo partirà dal fondo La decisione dopo la rottura degli ultimi giri in Au… - IlyRedPassion : Scusate ma Vanzini ha detto niente della penalità che incorrerà anche Kevin Magnussen? Come sempre le notizie non d… - f1withsimona : ????: Carlos Sainz e Kevin Magnussen subiranno penalità perché useranno la PU4, quindi entrambi partiranno dal fondo… - PieroLadisa : RT @PeppeMarino16: Ferrari: quarta power unit per Sainz, lo spagnolo partirà dal fondo La decisione dopo la rottura degli ultimi giri in Au… -