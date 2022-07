Dazn apre all’accordo con Sky per Serie A in tv (Di sabato 23 luglio 2022) Si fanno sempre più forti le indiscrezioni su un possibile accordo tra Dazn e Sky per riportare l’OTT all’interno del bouquet della pay-tv di Comcast. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Tutto pronto per il ritorno della Serie A su Sky, Tim a un passo dal rinunciare all’esclusiva Le voci, anticipate da Milano Finanza, parlano di una ipotesi di accordo strutturato in maniera simile a quello del triennio 2018/21, con l’app di Dazn su Sky Q e un canale lineare sul satellite. Tutto dipenderà, tuttavia, dall’esito della trattativa in corso tra la stessa Dazn e Tim sull’accordo in esclusiva da 340 milioni annui. Sul tema era intervenuto nei giorni scorsi Stefano Azzi, CEO Dazn Italia, nel corso della audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera. ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 luglio 2022) Si fanno sempre più forti le indiscrezioni su un possibile accordo trae Sky per riportare l’OTT all’interno del bouquet della pay-tv di Comcast. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Tutto pronto per il ritorno dellaA su Sky, Tim a un passo dal rinunciare all’esclusiva Le voci, anticipate da Milano Finanza, parlano di una ipotesi di accordo strutturato in maniera simile a quello del triennio 2018/21, con l’app disu Sky Q e un canale lineare sul satellite. Tutto dipenderà, tuttavia, dall’esito della trattativa in corso tra la stessae Tim sull’accordo in esclusiva da 340 milioni annui. Sul tema era intervenuto nei giorni scorsi Stefano Azzi, CEOItalia, nel corso della audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera. ...

