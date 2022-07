Davide Casaleggio si sposa con Enrica Sabatini nel giorno del compleanno di Gianroberto (Di sabato 23 luglio 2022) “Il 14 agosto Davide ed io ci sposeremo. Abbiamo scelto di farlo nel modo che ci rappresenta di più: su una piccola spiaggia in Abruzzo, davanti all’azzurro del mare e avvolti dall’abbraccio delle persone alle quali vogliamo bene”. Lo annuncia sui social Enrica Sabatini, compagna di Davide Casaleggio. “Il 14 agosto è anche il compleanno di Gianroberto. Questa data era l’unica a disposizione per poterci sposare nel posto da noi scelto. Mi piace pensare che non sia una casualità, ma che sia il suo modo di dirci che ci sarà anche lui. Tra le tante persone che amiamo – ancora una volta e sempre – sarà al nostro fianco”, aggiunge la socia dell’Associazione Rousseau. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) “Il 14 agostoed io ci sposeremo. Abbiamo scelto di farlo nel modo che ci rappresenta di più: su una piccola spiaggia in Abruzzo, davanti all’azzurro del mare e avvolti dall’abbraccio delle persone alle quali vogliamo bene”. Lo annuncia sui social, compagna di. “Il 14 agosto è anche ildi. Questa data era l’unica a disposizione per potercire nel posto da noi scelto. Mi piace pensare che non sia una casualità, ma che sia il suo modo di dirci che ci sarà anche lui. Tra le tante persone che amiamo – ancora una volta e sempre – sarà al nostro fianco”, aggiunge la socia dell’Associazione Rousseau. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

