Dalle lacrime di Tokyo alla gioia di Eugene | la 4×100 donne è in finale mondiale

Eugene – Le lacrime di Tokyo diventano grida d'esultanza dodici mesi dopo in terra americana. La 4×100 donne centra l'ingresso nella finale ai Mondiali di atletica a Eugene fissando il record nazionale a 42.71 (13 centesimi di miglioramento rispetto a dodici mesi fa, quando però furono le prime delle escluse dalla finale olimpica). Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana (lo scorso anno, con Irene Siragusa e Gloria Hooper nelle prime due frazioni) colgono l'accesso al turno per le medaglie con il settimo tempo assoluto, frutto di prestazioni eccellenti nella fase di corsa e buone in almeno due cambi su tre. L'unico brivido nell'ultimo cambio, quando la Fontana deve usare tutta la sua sensibilità nel rallentare in ...

