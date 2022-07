Covid: poco più di 5mila casi in E - R e 11 morti (Di sabato 23 luglio 2022) I nuovi positivi al Coronavirus in Emilia - Romagna sono 5.166 su 22.117 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Cresce il numero di ricoverati nelle terapie intensive, 50 (+5), mentre diminuisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) I nuovi positivi al Coronavirus in Emilia - Romagna sono 5.166 su 22.117 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Cresce il numero di ricoverati nelle terapie intensive, 50 (+5), mentre diminuisce ...

onlythesxwalls : pure il ciclo ci voleva insieme al covid diocristo tra poco mi sparo nella pancia - seilarsenico : 'Con il covid si dimagrisce, ma tu non stai mangiando poco' ma dio cristo che cazzo dici che ieri ero morta di fame… - EttoreMuti14 : @19Ilaria84 @a_meluzzi in effetti chi prende il covid e va in ospedale a farsi curare da Burioni invece di chiamare… - imburningtay : @HelloIAmOz Al Covid ci credo poco comunque sia mi ha dato molto fastidio la cosa e quindi probabilmente non li avr… - EmmaKump : RT @StefanoDamico5: @itsmeback_ Incazzati a dir poco. Ho lì sulla scrivania l'avviso della multa da 100 euro dopo essere guarito dal covid… -